Gechingen. In einer szenischen Lesung stellen die Schauspielerin Petra Wolf und der Autor Klemens Ludwig den vom Dreißigjährigen Krieg handelnden Roman "Die Schwarze Hofmännin" vor. Die Geschichte spielt im Böhmen 1618. Die 16-jährige Viktoria wird als Hexe verdächtigt und soll verhört werden. Sie kann entkommen und verkleidet sich als Mann. Die junge Frau gerät in die Wirren des beginnenden Dreißigjährigen Krieges und lässt sich durch einen kaiserlichen Werbertrupp als Söldner Nepomuk anwerben. Dabei nimmt Viktoria im Verlauf der Kriegsereignisse immer mehr die Denkweise sowie Verhaltensmuster eines Mannes an und verinnerlicht die Rolle des Nepomuk, der sich in der Welt der Söldner durchzusetzen weiß. Die gemeinsam von der Calwer Volkshochschule (VHS) und dem Heimatmuseum Appeleshof Gechingen organisierte Veranstaltung findet am Dienstag, 18. September, ab 19.30 Uhr im Heimatmuseum, Kirchstraße 2, statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich; Karten können aber schon im Vorverkauf bei der VHS, Telefon 07051/ 9 36 50 oder im "Coffee tales" in Gechingen erworben werden und sind auch an der Abendkasse erhältlich.