Gechingen Strzempek zeigt neuen Fund

Neu in der Vitrine zur Steinzeit sind ein weiteres Hackmesser, ein Protofaustkeil, und ein Schabemesser, teilt Josef Strzempek. Der Ostelsheimer Hobbyarchäologe betreut die Abteilung seit Jahren. Die Messer befanden sich seit 25 Jahren im Besitz Strzempeks, der sie im Graben des Insentales in Gechingen fand. Die Bestimmung der zwei weiteren Urmenschwerkzeuge gelang nun durch Vergleich mit den gleichartigen 93 Steinwerkzeugen, die 2017 in Althengstett und ­Ostelsheim gefunden wurden, so Strzempek.

Meteorit entdeckt

"Eine besondere Präsentation ermöglicht mir der Fund eines Steinmeteoriten vom 26. Oktober 2017 an der Ostelsheimer Gemeindegrenze, der von den Besuchern mittels Leuchtlupe selber betrachtet werden kann", so der Hobbyarchäologe. Der von fünf Geologiekundigen beprobte ehemalige Teil eines Planeten werde mit 58 Begleitfunden vorgestellt. Um die Unterscheidung zu irdischen Gesteinen sichtbar zu machen, würden Amphebolit, Bohnerz, Basalt, Gagat, Markonsite, Schlacken oder Hornstein gezeigt. Bei der nächsten Veranstaltung "Bodenschätze zwischen Engelberg und Feldberg" am 3. Juni werden diese Funde nochmals präsentiert.