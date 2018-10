Gechingen Spielerisches Training gibt Sicherheit

Die Eltern weisen jeweils kurz in die Station ein. Anschließend durchfahren die Jungen und Mädchen nacheinander die Übung. Dabei geht es um die Beherrschung des Fahrrads mit einhändigem Fahren und der Gewichtsverlagerung vorne, hinten, rechts und links sowie das Lenken und Steuern. Das Überqueren von Brettern und Rundhölzern auf einer Wiese ist eine weitere Aufgabe. Flüssiges Fahren nebeneinander im Tempowechsel und das Radeln in einer enger werdenden Kurve sowie das richtige Anfahren und Bremsen werden ebenso geübt. Wenn es an einer Station mal nicht so richtig klappen will oder es gar zu einem Sturz kommt, gibt es schnell Hilfe und vor allem aufmunternde Worte von den betreuenden Eltern, es einfach noch mal zu versuchen.

Hauptaugenmerk auf die Klassen 1 bis 4

Die Fahrradaktionstage bietet der WRSV für alle Schulen in Baden-Württemberg an, jeweils von März bis Oktober. Die Übungen finden in der Unterrichtszeit von 8 bis 12.30 Uhr statt und sind verpflichtend. Hauptzielgruppe sind Schüler der Klassen eins bis sieben, wobei das Hauptaugenmerk nach Verbandsangaben auf dem Grundschulbereich liegt.

Die Aktionstage werden in Zusammenarbeit mit dem Kultus-, Verkehrs- und Innenministerium, dem Landesinstitut für Schulsport Baden-Württemberg und der Unfallkasse Baden-Württemberg veranstaltet.

Beim gemeinsamen Abschluss an der Schlehengäuschule gibt es ein dickes Lob für die eifrigen Radhelden und die Eltern. So mancher Schüler fragt nach einem zweiten Fahrradaktionstag. Den wird es in dieser Form nicht geben, doch die Freude am sicheren Radfahren wird nach dieser Aktion anhalten.