Gechingen Spannende Reise in die Erdgeschichte

Gechingen. "Bodenschätze zwischen Engelberg und Feldberg" präsentierten Herbert Likar sowie Peter Huber vom Verein Mineralien- und Fossilienfreunde im Kreis Böblingen in der Eingangshalle. Die Dauerstellung im ersten Stock des Heimatmuseums, die Josef Strzempek betreut, passt ebenso in diesen Kontext. Zahlreiche Besucher fanden den Weg in den Appeleshof. Sie ließen sich von den drei Experten ausführlich die ausgestellten Mineralien und Fossilien erläutern.

Obere Schichtbildung des Urmeeres der Jurazeit übrig geblieben

Viele der Exponate wurden beim Bau des Engelbergtunnels in Leonberg und beim Ausbau der Autobahn A8 bei Rutesheim gefunden. In dieser Hecken- und Schlehengäulandschaft östlich des Nagoldtales sind die triaszeitlichen Lagen des Muschelkalkes, Keupers und in Resten auch die obere Schichtbildung des Urmeeres der Jurazeit vor ­circa 215 bis 150 Millionen übrig geblieben. Die Hauptmineralbestandteile Kieselsäure, Kalzit, Eisen, Mangan, Blei, Baryt, Fluorit, Kupfer, Silber bis Gold ergeben eine vielfältige, so genannte "Bunte Mischung" an Gesteinen und Kristallen, die in der Ausstellung zu sehen waren.