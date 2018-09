Gechingen SF Gechingen planen neuen Pumptrack

Der neue Fahrradspielplatz soll durch Wellen, kleine Hügel und Kuhlen, Steilkurven und Ähnliches für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Anfänger sowie Fortgeschrittene geeignet sein. Mit 8000 Euro unterstützt die Gemeinde Gechingen das Vorhaben.

In vielen Stunden Eigenleistung gebaut

"Der Fahrradsport hat viele Facetten", sagte der Vorsitzende der Sportfreunde Gechingen in der Sitzung des Gechinger Gemeinderats am Dienstag. Das habe er in den vergangenen Monaten gelernt. Die Dirtline hatten die Mitglieder der Abteilung Mountain-Bike der SFG in vielen Stunden Eigenleistung gebaut und im Frühjahr 2012 eingeweiht. Hier konnten ambitionierte Mountain- und Dirtbiker auf Wellen, Schanzen und anderen Bodenelementen ihre Geschicklichkeit trainieren sowie waghalsige Sprünge üben. Dies allerdings nur zu bestimmten Zeiten sowie unter Anleitung und Aufsicht ihrer Trainer. Von Anfang an stand die Dirtline jedoch unter dem Vorzeichen, dass die Erddeponie eines Tages erweitert werden muss. "Die Erweiterung ist nun schneller als erwartet notwendig geworden", erläuterte Bürgermeister Jens Häußler, der die Gemeinde dadurch gegenüber den Nutzern auch "moralisch in der Pflicht" sieht.