Gechingen Seit 25 Jahren Hilfe zur Selbsthilfe

Gechingen/Aidlingen. Im 25. Jahr seines Bestehens hielt der Verein "Pro Haiti" mit Sitz in Aidlingen erstmalig seine Mitgliederversammlung in Gechingen im Gemeindesaal der evangelischen Kirche ab. Dies sei einerseits ein gutes Zeichen der überkonfessionellen Unterstützung und andererseits spiegle es wieder, dass ein Großteil der Vereinsmitglieder in Gechingen beheimatet ist, heißt es in einer Pressemitteilung.