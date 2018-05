Gechingen Rundum ein Genuss

Das breite Angebot reichte von handgefertigten Kleidungsstücken für Frauen und Kleinkinder bis hin zu Accessoires wie Brieftaschen, Schals und jeder Menge Schmuck. Auch Fotokarten, Plüschtiere und Papierkunst stießen auf großes Interesse.

Recht schnell kristallisierte sich eine generelle Meinung zur Veranstaltung heraus. "Das hier ist ein tolles Ambiente! Dieser Markt ist immer wieder eine Bereicherung für unsere Gemeinde", äußerte sich ein begeisterter Besucher. "Ich komme gerne hier her. Es herrscht immer wieder eine tolle Atmosphäre und die Besucher sind immer sehr interessiert", so Standbetreiberin Petra Cerny, die bereits zum sechsten Mal in Folge dabei war, und Keramikunikate präsentierte.

So flanierten und bummelten die zahlreichen Gäste über den Markt und es kam immer wieder zu lebhaften Gesprächen, ob mit Standbetreibern oder anderen Besuchern. Verkäuferin Katrin Wölki zeigte ihren Besuchern, wie man ihre handgefertigten Schals am besten bindet und trägt. Auch hierbei wurde herzlich gelacht.

Neben einem Crêpes-Stand wurde im Gemeindehaus mit einem Mittagessen wie auch mit Kaffee und Kuchen für das leibliche Wohl gesorgt. Somit dürfte den Besuchern bei dem erinnerungswürdigen Kunsthandwerkermarkt kaum etwas gefehlt haben.