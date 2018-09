Gechingen Räte werfen Behörden pure Ignoranz vor

Großer Frust

"Wir sind nahe am Bürger und kennen unseren Ort. Die Kommission kommt alle acht Jahre mal von außen und bestimmt dann alles", kritisiert Gemeinderat Karl Bräuhauser und fügt hinzu: "Ich denke derzeit daran, eine Unterschriftenaktion zu organisieren". Der Frust darüber, dass das Ratsgremium nicht habe mitentscheiden dürfen, sei nach wie vor groß, so der langjährige Gemeinderat.

Bräuhauser weiß auf Anhieb eine ganze Anzahl von Anregungen aus dem Gechinger Ratsgremium, die von den zuständigen Behörden jedoch nicht angenommen wurden. "Die Leute sprechen uns Gemeinderäte ständig an und nennen uns kritische Stellen." So sei zum Beispiel aus seiner Sicht ein Zebrastreifen aus Sicherheitsgründen bei der Volksbank dringend notwendig. Dieser Wunsch werde jedoch nicht aufgegriffen. Die Menschen hätten den Eindruck, dass für die Autofahrer alles getan werde, für die Fußgänger jedoch nichts. Ein ein- facher Verkehrsspiegel könne zum Beispiel an der kritischen Stelle bei der Kronenkurve – der Einmündung der Uhlandstraße in die Calwer Straße – die Lage deutlich verbessern.