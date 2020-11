Gechingen Pizzakartons spiegeln die Lage wider

"Butt Gastronomiebedarf Groß- und Einzelhandel" hat, das steckt bereits im Namen, Kunden aus der Gastronomie. Vor allem Pizzalieferdienste – Najeeb Ullah Butt betreibt in Wildberg selbst einen –, aber auch Restaurants beziehen ihre Lebensmittel über das Gechinger Unternehmen, berichtet Maier. Konserven mit Oliven, Tomaten oder Artischocken, aber auch Käse, Wurst und Wein gehören zum Angebot – dies alles in Großpackungen. Darüber hinaus beinhaltet das Sortiment Verpackungen: Pizzakartons genauso wie Hamburger-Schachteln oder Menü-Schalen, entweder aus Hartschaum oder aus Alu. Butt beliefert laut Maier Gastronomen in der Region, habe allerdings auch Kunden im Großraum Stuttgart und Karlsruhe sowie in Ulm und am Bodensee bis hin zu Frankfurt.

Damit stammen die Butt-Kunden aus einer Branche, die von den Auswirkungen der Corona-Pandemie besonders betroffen sind. Der erste Lockdown ab Mitte März sei auch für ihre Firma schwierig gewesen. "Keiner wusste richtig was und wo", sagt Maier. In der Folge hatten viele Restaurants zu und boten auch keinen Lieferdienst an, weil sie unsicher waren, was erlaubt war und was nicht. Jetzt, im "Lockdown light" seit dem 2. November, sieht es anders aus.