Gechingen Orgelwerke aus drei verschiedenen Ländern

Traditionell wird im deutschsprachigen Raum der Heilige Abend zu Hause in den Familien und dann auch in einem feierlichen Heiligabend-Gottesdienst gefeiert, der von seinem Eigenverständnis her um 0 Uhr des 25. Dezembers beginnen sollte. Zu diesen familiären beziehungsweise kirchlichen Feiern gibt es in der Literatur, Lyrik und Musik zahlreiche passende Werke, aus denen sich die Programmpunkte des Konzertes zusammensetzen. Darunter ist auch das deutsche Weihnachtslied zur Familienfeier des Heiligen Abends, das dieses Jahr 180 Jahre alt wird und dessen Komponist aus dem Schwabenland kommt. Es wird aber auch gewissermaßen musikalisch über die Grenzen in benachbarte Länder geschaut.