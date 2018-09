Gechingen Neuer Radweg lässt Kreise zusammenrücken

Einigkeit herrscht übrigens jetzt bei allen Beteiligten, dass der letztlich gebaute Radweg auch die ideale Trasse sei, weil dieser Strecke mit der erklärten "Priorität eins" vor allem für die Nutzung durch Berufspendler gedacht sei. Von denen gebe es zwischen dem östlichen Kreis Calw (Gechingen, Althengstett, sogar bis Calw) und den Industrie-Standorten im Kreis Böblingen (Daimler, IBM) nämlich bereits jetzt eine ganze Menge.

Völlig staufrei und ohne Parkplatzsuche

Und nach Wünschen der baden-württembergischen Landesregierung sollen es künftig noch viel, viel mehr werden: Von einem Anteil an den Pendler-Bewegungen von derzeit acht Prozent soll der Anteil der Radfahrer bis zum Jahr 2030 auf mindestens 20 Prozent steigen – ein Boom, der vor allem den Pedelecs geschuldet sei, mit denen man derzeit zum Beispiel von Gechingen aus mindestens genauso schnell "zum Daimler" käme wie mit dem Auto – weil stau-frei und ohne Parkplatz-Suche.

Genau deshalb sei der neue Radweg zwischen Gechingen und Deufringen auch "nur der Anfang". Böblingens Landrat Bernhard berichtet, dass just am Vortag der erste Spatenstich für einen "Rad-Schnellweg" von Böblingen nach Stuttgart erfolgt sei, der auch das Einpendeln in die Landeshauptstand mit dem (elektrisch-unterstützten) Zweirad deutlich vereinfachen und sicherer machen soll. Auch von diesem Radweg werde über Anbindungen wie jetzt nach Gechingen der Kreis Calw mit profitieren. Man rücke also als Kreise noch ein bisschen weiter zusammen, lerne, auf noch mehr Feldern "an einem Strang" zu ziehen. Was noch mal mehr Grund zum Feiern sei.

Etwas Wermut in Feierlaune gegossen

Allerdings musste Aidlingens Bürgermeister Faut auch ein bisschen Wermut in die Feierlaune gießen: So gelungen die gefundene Trassenführung des neuen Radwegs zwischen Gechingen und Deufringen auch sei, die Anbindung des Radwegs in Deufringen sei nicht ganz so optimal realisierbar gewesen – weil Radler aus Richtung Gechingen am Ortseingang Deufringen die Kreisstraße queren müssten, wollten sie nicht den deutlich oberhalb gelegenen, bestehenden Radweg durch den Ort benutzen. Eine Gefahrenstelle also –

obgleich man trotzdem hofft, mit sehr auffälligen Beschilderungen und Markierungen den bisherigen Unfallschwerpunkt an dieser Stelle (von dem verschiedene Kreuze am Wegesrand zeugen, mit denen auch hier verunglückten Radfahrern gedacht wird) durch den Ausbau der Kreisstraße und dem neuen Radweg entschärft zu haben. Entsprechend wünschten alle Festredner bei dem sich der kleinen Radtour anschließenden Festakt auf dem Deufringer Schlosshof dem neuen Radweg eine "sichere Zukunft"ganz ohne solche tragischen Unfälle.