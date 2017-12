Gechingen Musikalische Länderreise startet in Gechingen

Den Hauptteil des Konzertes übernahm dann das aktive Orchester, das aus etwa 60 Musikern besteht, und ebenfalls unter der Leitung von Schneider musizierte. Mit "Give Us This Day" von David Maslanka, "Meteoritmo" von Thiemo Kraas und "Euphoria" von Martin Scharnagl zeigten sie ihr Können. Mit ruhigen und langsamen, aber auch schnellen und klangvoluminösen Abschnitten bespielten sie die Gemeindehalle in spektakulärer Art. Nach jedem Stück gab es stets großen Applaus. Das Publikum war sichtlich fasziniert und genoss einen sehr aufregenden sowie unterhaltsamen Konzertabend.