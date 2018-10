Gechingen Mit 61,4 Prozent klar gewonnen

Großes Aufgeregtsein aber vor allem bei Herausforderin Erika Kanzleitner-Schilling, für die der ganze Wahltag eine Tortur gewesen sei. "Die Sekunden tropfen unsäglich langsam aus der Zeit", so ihr schon fast poetisches Resümee. Die Niederlage selbst bewältigte sie dann mit einem Lächeln, wobei sie Wahlleiter Simon Klass eine weitere konstruktive "und gestärkte" Mitarbeit im Gechinger Gemeinderat versprach.

Insgesamt waren am Sonntag 2892 Bürger zur Gechinger Bürgermeisterwahl wahlberechtigt. Von denen gaben bis 18 Uhr insgesamt 1776 ihre Stimme auch ab, was einer Wahlbeteiligung von 62,8 Prozent entspricht. Insgesamt elf Stimmen wurden als ungültig gewertet, 1765 als gültig. Davon entfielen 1084 Stimmen (61,4 Prozent) auf Amtsinhaber Häußler, 635 Stimmen (36 Prozent) auf Kanzleitner-Schilling und 13 Stimmen (0,7 Prozent) auf Dauerkandidatin Fridi Miller – die ihre Kandidatur zwar vor der Wahl noch zurückgezogen hatte, aber aus formalen Gründen noch auf den Wahlzettel genannt wurde. Auf sonstige Namen entfielen 30 Stimmen (1,9 Prozent).

Der wiedergewählte Gechinger Bürgermeister nahm unmittelbar nach der offiziellen Ergebnisverkündung und den ersten Glückwünschen die Wahl auch offiziell an.

Zu den ersten Gratulanten gehörten neben Zeno Danner, Erster Landesbeamter des Landkreises Calw und Stellvertreter des Landrats, auch die Bürgermeister von Wildberg sowie Althengstett, Ulrich Bünger und Clemens Götz, die es sich nicht nehmen ließen, dem alten und neuem Kollegen ihre Unterstützung zuzusagen.

Auch der Landtagsabgeordnete Thomas Blenke, als Gechinger Bürger selbst wahlberechtigt bei dieser Wahl, gratulierte Häußler.

Mit der Musik der Gechinger Schlehengäumusikanten und freiem Sekt für die anwesenden Bürger wurde dann an diesem ungewöhnlich lauen Oktoberabend eine erste Wahlparty noch auf dem Rathausvorplatz eingeläutet. Eine weitere Feier des am Ende ungefährdeten Wahlsiegs vom Amtsinhaber Häußler sollte dann dem Vernehmen nach im Gechinger Sportlerheim steigen.

Die Gechinger Bürger haben ihren Bürgermeister gewählt. Und sie haben sich für Kontinuität in ihrem Rathaus entschieden – letztlich mit einer beeindruckenden Mehrheit für Jens Häußler, der nun seine vierte Amtszeit antreten darf. Hatte es im Vorfeld der Wahl doch auch nach Wechselstimmung in der Gemeinde ausgesehen, blieben sich die meisten Gechinger am Ende treu – und entschieden sich gegen Experimente. Manche hatten noch vor der Schließung der Wahllokale von einer "Schicksalswahl" wie beim zeitgleichen Urnengang in Bayern gesprochen. Gar so krass war es in Gechingen nicht. Nur ganz normale Demokratie, die von einer "echten Wahl bei der Wahl" nun mal lebt. Daher – großes Lob für Gechingen, dessen Bürger am Wahlabend auch der Verliererin Erika Kanzleiter-Schilling ehrlichen Applaus, Respekt und Anerkennung zollten.