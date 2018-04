Gechingen Logische Forsetzung wäre viel zu teuer

Gechingen. Das Ergebnis: Eine Erschließung des Geländes als Gewerbegebiet wäre nicht wirtschaftlich. Knackpunkt sind die Anforderungen an die Regenwasserbehandlung, die die Erschließungskosten in die Höhe treiben.

Schützenswerte Biotope

Die bisher in erster Linie landwirtschaftlich genutzten Flächen am "Streitberg" schließen an das Gewerbegebiet "Herdweg I" oberhalb der K 4300 in Richtung "Sieben Tannen" in Gechingen an. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite liegt das Gewerbegebiet "Herdweg II", was den "Streitberg" nahezu als logische Fortsetzung erscheinen lässt. Doch verschiedene Aspekte stehen einer zeitnahen Realisierung im Wege. So ist das Gelände von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, schützenswerten Streuobstwiesen und Biotopen umgeben.