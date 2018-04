Gechingen Kostenlose Flüge

Wer kennt sie nicht, die sehnsüchtigen Blicke der Kinder, die im Rahmen eines Spaziergangs mit ihren Eltern am Modellflugplatz vorbeikommen und auch gern einmal fliegen möchten. Aber auch erwachsene Besucher können gerne einmal die Fernsteuerung in die Hand nehmen und ein Modellflugzeug fliegen. Der Verein lädt dazu am Samstag von 11 bis 17 Uhr auf dem Modellfluggelände an der Kreisstraße 4300 Richtung Gültlingen ein. Interessenten an einem kostenlosen Schnupperflug erhalten vor dem Start eine Einweisung und werden danach von einem Fluglehrer bei ihrem Erstflug unterstützt.

Lehrer unterstützt

Dabei ist die Steuerung des Schülers mit dem Sender des Lehrers verbunden, der vor Eintritt unübersichtlicher Flugsituationen helfend eingreifen kann. Alle Modellflugbegeisterten sind zu der Aktion am Samstag eingeladen.