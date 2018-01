Gechingen Kleine Abteilung hat Großes vor

Gechingen (amk). "Wir haben uns um die Ausrichtung der deutschen Meisterschaft M 60 in der Halle beworben und den Zuschlage bekommen", sagt Joachim Glaser. Er freut sich über die Bestätigung vom Deutschen Faustballbund, dass die Faustballabteilung der SFG am 17. und 18 Februar die deutschen Hallenmeisterschaften der Männer 60 in der Schlehengäuhalle ausrichten darf.

"Das ist auch eine hervorragende Werbung für unsere kleine Abteilung, den Verein und die ganze Gemeinde", schreibt der Abteilungsleiter der Veranstaltung eine besondere Bedeutung zu und ergänzt: "Wir haben zudem im Verein auch die passende Altersstruktur, um die Bedingungen für eine Teilnahme zu erfüllen". Das war eines der ausschlaggebenden Argumente, denn die Sportfreunde Gechingen erhalten zu den zehn, für die deutschen M 60 Meisterschaften zugelassenen Mannschaften, eine "Freikarte". Einmal im Konzert der Großen mitspielen, diese Chance wollten sich die Gechinger nicht entgehen lassen. Im Februar werden Mannschaften von der dänischen Grenze bis ins tiefe Bayern in Gechingen erwartet. Darunter traditionsreiche Vereine aus den Faustballhochburgen im Norden und Süden, in deren Reihen viele ehemalige Nationalspieler zu finden sind. In diesem Lebensabschnitt, wenn das Ende der sportlichen Laufbahn absehbar wird, stehen der Sport und die Kameradschaft in der Regel auf selber Höhe. Letzteres war auch für Glaser ein ganz wichtiger Aspekt. "Seit Jahren bilden seine "Alten Herren" in der Gechinger Faustballabteilung ein festes Gerippe, spielten schon zusammen bei den Männer 45 und später in der Gruppe der M 55, wo sie sich auch mal für ein Teilnahme an der deutschen Meisterschaft qualifizieren konnten. Diese Altersklasse steht sportlich nicht so im Mittelpunkt, zudem ist die Konkurrenz mit den in unmittelbarer Nähe platzierten Bundesligateams von TSV Calw, TV Unterhaugstett, TV Gärtringen und TSV Grafenau erdrückend.

Nachwuchsgewinnung fällt nicht gerade leicht