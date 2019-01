Gechingen Kabarettist der Sorte wortgewandt-bissig

Bürgermeister Thilo Schreiber freut sich auf alle Veranstaltungen der Manufaktur: "Wir unterstützen gerne Vorstand und Programm der Manufaktur. Immerhin ist die Manufaktur gemeinsam mit dem Kunstverein das ehrenamtliche Kulturamt der Stadt."

Gerne nahm der Rathauschef von Stadtrat und Vorstandsmitglied Fischer das Programm der Manufaktur 2019 entgegen und gratulierte zu dem breiten Spektrum an Veranstaltungen. Vom politischen Kabarett über Jazz im Klösterle bis zum Theater ist für jeden etwas dabei. "Das ist gut, wenn Ihre Künstler den Landespreis in Stuttgart gewinnen, aber hier in Weil der Stadt auftreten", sagte Schreiber schmunzelnd.