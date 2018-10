Gechingen Jens Häußler ist neuer alter Bürgermeister

"Ich war am Morgen joggen, dass baut viel der Aufregung ab", so seine Erklärung. Ganz anders Ehefrau Claudia, die sich "ganz schrecklich aufgeregt" zeigte. Wobei am Ende tatsächlich auch sie eine der Wahl-Stimmen zur Bürgermeisterwahl unter der Rubrik "Sonstige" auf sich vereinen konnte.