Gechingen Jens Häußler erfährt Wertschätzung auf allen Ebenen

Althengstetts Bürgermeister Clemens Götz, zugleich Vorsitzender des Gemeindeverwaltungsverbands Althengstett, hat zusammen mit den Bürgermeister-Kollegen Jürgen Fuchs (Ostelsheim) und Stefan Feigl (Simmozheim) sowie dem Calwer Oberbürgermeister Ralf Eggert in einer launigen "Trainersuche" die Attribute herausgearbeitet, die Häußler als Kopf der "Mannschaft" Gemeinde die Wiederwahl gesichert haben. Als Geschenk hatten sie je eine Flasche Wein der Wahljahre 1994, 2002, 2010 dabei und einen Federweißen Jahrgang 2018.

Pfarrer Ulrich Büttner überbrachte die Glückwünsche der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde. Er wünschte dem Gemeindeoberhaupt, dass es weiter gelingen möge, Rahmenbedingungen zu schaffen, die es alten und neuen Gechingern ermöglicht, Heimat zu haben und zu finden.

Gerhard Mörk als Sprachrohr der Vereine

"Hoamet", ein für Gechingen adaptiertes Gedicht von Sebastian Blau, vorgetragen von Gerhard Mörk in Funktion als Vertreter der Gechinger Vereine und Gruppierungen, kam nicht nur beim Bürgermeister gut an. "Morgen ist der Internationale Tag des Ehrenamtes. Wir wünschen uns, dass Ihre zukünftige Arbeit, wie die vergangene, die zahllosen Ehrenamtlichen in den Vereinen (ein langes Abc der Gechinger Vereine hatte Mörk parat) im Blick hat."

Kämmerer Andreas Bastl, "geübt mehr mit Zahlen als mit Worten", sprach für die Mitarbeiter des Rathauses. Er hatte die landesweiten Wahlstatistiken der vergangenen Jahre durchforstet: "Nur sechs Prozent der Bürgermeister konnten wie Sie in eine vierte Amtsperiode starten." Fotos aus den vergangenen 24 Jahren riefen manchen Anlass wie Rathausstürme der Narren, Einweihungen von Geschäften oder unzählige Spatenstiche ins Gedächtnis. "Es warten sicher keine leichten Aufgaben in den nächsten acht Jahren. Wir Mitarbeiter freuen uns jedoch auf die Arbeit mit Ihnen und werden unseren Teil zum Gelingen beitragen", versprach Bastl.

In seiner Rede anlässlich seiner Verpflichtung wagte Häußler einen Blick voraus: "Wie können wir unsere Zukunft aktiv gestalten?" Wohnen und Gewerbe sind ein wichtiger Punkt. Neben dem Baugebiet "Furt", das derzeit erschlossen wird, gelte es auch, die Altortentwicklung voranzubringen. Trotz Beteiligung am Interkommunalen Gewerbegebiet "Lindenrain" müsse es auch eine moderate eigene Gewerbeentwicklung geben. "Der zweite große Bereich meines Zukunftsprogramms: Jung sein und alt werden in Gechingen", fuhr Häußler fort. Das meint bedarfsgerechten Ausbau von Bildungs- und Betreuungsangeboten ebenso wie angemessene Wohn- und Betreuungsformen für ältere Menschen und Orte der Begegnung. Bedarf sieht der Rathauschef beim Thema Tagespflege. Das Wir-Gefühl in der Gäugemeinde werde getragen vom ehrenamtlichen Engagement der Gechinger in ihren Vereinen und Gruppierungen. "Für eine gute laufende finanzielle Ausstattung und projektbezogenen Zuschüsse werde ich mich weiterhin einsetzen."

Bürgerbeteiligung, Einbindung der Einwohner in Entscheidungsprozesse sowie noch ausstehende Maßnahmen zum Hochwasserschutz nannte Häußler als weiterhin wichtige Zukunftsaufgaben ebenso wie die Infrastrukturentwicklung.