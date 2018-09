Knapp drei Wochen vor der Wahl des Bürgermeisters in Gechingen findet am Freitag, 28. September, die offizielle Kandidatenvorstellung statt. Gechingen (msw). Beginn ist um 19.30 Uhr in der Gemeindehalle. Zur Wahl am 14. Oktober treten Amtsinhaber Jens Häußler und Gemeinderätin Erika Kanzleiter-Schilling an. Bewerberin Friedhild Miller hat, wie berichtet, ihre Kandidatur zurückgenommen. Ihr Name wird am Wahltag aber auf dem Stimmzettel stehen, weil sie ihre Bewerbung zu spät zurückzog (wir berichteten). Jeder Kandidat hat 15 Minuten Zeit, sich und seine Ziele vorzustellen. Nach den einzelnen Vorstellungen haben haben die Zuhörer in der Halle die Chance, Fragen an den jeweiligen Bewerber zu richten. Während der einzelnen Auftritte müssen sich die anderen Bewerber außerhalb der Halle aufhalten. Die gesamte Bevölkerung ist zur Bewerbervorstellung eingeladen, betont der Gemeindewahlausschuss.