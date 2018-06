Gechingen In Gechingen geht die Angst um

Der Festsonntag beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Gemeindehalle. Im Anschluss daran bewirten die Sänger mit verschiedenen Sorten Maultaschen und später Kaffee sowie Kuchen.

Dieses Jahr ist ab 14.30 Uhr das Kindermusical "Jedes Kind kann etwas" vom Kooperationskinderchor "StimmBande" der Schlehengäuschule und Liederkranz Gechingen zu sehen und hören.

Der Kooperationskinderchor ging aus einer Zusammenarbeit des Vereins mit der Schlehengäuschule hervor. Von Beginn an leitet Rektorin Karin Rittig dieses Ensemble. Damit lagerte der Liederkranz den Kinderchor örtlich in die Schule aus und stellte Rittig als Chorleiterin an. Auf der einen Seite soll damit die musikalische Grundausbildung der Jungen und Mädchen in der Schule gefördert werden, "auf der anderen können wir so eine fundierte Nachwuchs-Förderung für den Liederkranz Gechingen verwirklichen", so Schöttmer.

"Jedes Kind kann etwas" erzählt die Geschichte von Kindern, deren Jugendtreff in ihrem Dorf geschlossen werden soll. Dort konnten die Jungen und Mädchen bisher ihrer ganz eigenen Leidenschaften nachgehen, konnten so sein, wie sie sind. Engagiert und lautstark kämpfen sie nun für ihre Räume. Denn jedes Kind kann etwas, das für andere scheinbar nutzlos ist, in der Gemeinschaft aber zu einem unschlagbaren Team wird. Der Eintritt ist frei.