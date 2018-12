Gechingen In der Halle summt und brummt es

Dirigent Stefan Schneider, Diplommusiklehrer und als freischaffender Musiker Mitglied in verschiedenen klassischen Saxofon-Ensembles, "spielte" sein Orchester mit reduzierter Gestik, jedoch sichtbarer Freude, wenn die Akteure seinen Zeichen punktgenau folgten. Schon "Sympatria", das Stück zum Auftakt des Auftritts des Orchesters, machte dies sehr deutlich. "Oregon", ein Ausflug in den Wilden Westen, nahm die Zuhörer mit auf eine abenteuerliche Zugfahrt, zu galoppierenden Cowboys, stampfenden Rinderherden und Goldgräbern am plätschernden Fluss. Die Begeisterung des Publikums über dieses wunderschöne Klanggemälde drückte sich aus in einem ergriffenen "Ahhh!" einer einzelnen Zuhörerin in die Stille hinein, bevor der rauschende Applaus einsetzte. Operetten- und Musical-Melodien waren zu hören ebenso wie die Geschichte der "Santo Christo" mit Seeschlacht-Getümmel und gurgelnden Unterwassertönen, die das Sinken des Schiffs begleiteten.