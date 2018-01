Gechingen Wald: Alles ist im grünen Bereich

Das vorläufige Betriebsergebnis für 2017 zeigt jedoch, dass dies keine negativen Auswirkungen auf die Preise am Holzmarkt hatte. Den Kosten in Höhe von 120 000 Euro für Pflanzungen, Pflege, Ästungen, Verbißschutz und Wegeunterhaltung standen Einnahmen in Höhe von 168 000 Euro gegenüber. So stand am Ende ein Gewinn von 48 000 Euro – rund 20 000 Euro mehr als geplant. Dank gebühre Revierförster Schöller und seinen Mitarbeitern, die durch das schnelle Entfernen von befallenem Holz eine Ausbreitung im Waldgebiet vermeiden konnten, so Grüntjens.