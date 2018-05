Gechingen Im "Rössle" gehen bald die Lichter aus

Wenn er von 50 Öffnungsstunden pro Woche ausgehe, brauche er allein für den Service in beiden Lokalen mindestens 20 Aushilfen, weil diese nur elf Stunden pro Woche arbeiten dürfen, um die Verdienstgrenze von 450 Euro nicht zu überschreiten. "Wir finden keine Leute mehr, weil keiner mehr diesen Job machen möchte", sagen die Grecos. "Den Menschen hier geht es offenbar zu gut", habe neulich ein Bankmitarbeiter zu ihm gesagt, berichtet der Gastronom. Das heiße in vielen Fällen, dass der Mann bei einer großen Firma am Band stehe und so viel Geld mit nach Hause bringe, dass seine Frau nicht mehr arbeiten müsse. Jüngere Menschen hätten durch ihr Freizeitverhalten schon gar kein Interesse mehr an einem Aushilfsjob in der Gastronomie, weil sie gerade an Wochenenden lieber mit ihren Freunden feiern gehen wollten. Und noch etwas anderes hat Rosario Greco bei dieser Altersgruppe beobachtet: "Junge Menschen wissen heutzutage kaum noch etwas über Lebensmittel, weil sie alles abgenommen bekommen". Das bestätigt Ehefrau Tanja: "Manche wissen nicht mal, wie man eine Zitrone aufschneidet und dass man sie gründlich wäscht, bevor man sie ins Getränk gibt". Mit solchen Aushilfen zusammenzuarbeiten, sei zeitaufwendig und in Stresssituationen, wenn der Laden voll ist, äußerst schwierig.