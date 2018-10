Gechingen Im Kindergartenbereich stehen für Gechingen große Investitionen an

Gechingen. Nach dem Willen des Gechinger Gemeinderates soll sie erhalten bleiben: In der Schlehengäukommune gibt es bezüglich der Finanzierung der bürgerlichen Kindergärten eine ungewöhnliche Lösung. "Nach einem Vertrag aus dem Jahr 2008 zahlt die evangelische Kirchengemeinde Gechingen einen Abmangelanteil in Höhe von 1200 Euro je Kindergartengruppe und Kalenderjahr an die Gemeinde Gechingen und erhält im Gegenzug das geistliche Betreuungs- sowie Mitspracherecht in Personalfragen", unterstreicht Kämmerer Andreas Bastl. Doch inzwischen hat sich die Kita-Situation in der Gemeinde verändert. Die Kinderzahlen steigen derzeit deutlich. Außerdem wird durch das Neubaugebiet "Furt" in den nächsten Jahren mit dem Zuzug junger Familien gerechnet. "Seit Januar 2018 ist eine weitere Kindergartengruppe in Betrieb und somit musste der Abmangelanteil der evangelischen Kirchengemeinde auf 9600 Euro jährlich angepasst werden", erläutert Bastl am Dienstag im Gemeinderat.