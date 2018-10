Gechingen "Hört! Damit das Wort nicht stirbt"

Gechingen. In die zauberhafte Welt der Märchen zog es die Besucher des Buch-Cafés "Coffee Tales" in Gechingen. Der 1951 in Algerien geborene und im Nomadenstamm aufgewachsene Erzähler Naceur Charles Aceval rief am Freitagabend alte Geschichten und Weisheiten ins Leben und begeisterte die Zuhörer.