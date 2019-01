Gechingen "Hinter jedem Einsatz steht immer die Not eines Mitmenschen"

In seiner Abschiedsrede erinnerte Eßlinger an Einsätze die, wie er sagte, "tief in meine Erinnerung eingebrannt sind". Darunter das Hochwasser am 15. Mai 2009, als sich nach einem Starkregen eine meterhohe Flutwelle durchs Dorf ergoss. 300 Feuerwehrleute aus dem Kreis Calw waren damals im Einsatz.

Dabei erlebte Eßlinger schon kurz nach Antritt als Kommandant seine Feuertaufe, als am zweiten Weihnachtstag 1999 Sturm Lothar wütete. "36 Einsatzstellen mit 194 Einsatzstunden", erinnerte er sich, "ein nicht unerheblicher Gesamtaufwand für Sturmschäden in unseren Breiten".

Mit neun Fahrzeugen in Sachsen Hilfe geleistet