Gechingen Häußler: Es geht uns doch heute richtig gut

Großes Beispiel: der jüngst eingeweihte Radweg in den Nachbarkreis. Unzählige Planer bissen sich beiderseits der Kreisgrenze an der Trassenführung die Zähne aus. Häußler horchte bei den Gechinger Bürgern nach, ihre Vorstellungen, ihre Ideen. Und fand so mit ordentlich Beharrlichkeit die ideale Wegführung durchs Irm-Tal. Da kommt der Ausdauersportler zum Vorschein: Seit seinem 18. Lebensjahr joggt der Gechinger Schultes regelmäßig. Seit ein paar Jahren spielt er, der 1,90-Meter-Mann, auch Tennis. Zum Leidwesen seiner Gegner, weil er "dank meiner enormen Reichweite, wenn ich die volle Länge ausfahre", auch die wirklich unmöglichen Bälle auf dem Court noch erreicht. Ein von Häußler oft gehörter Satz in solchen Matchs: "Das gibt’s doch gar nicht!?" Doch. Unterschätzen sollte man ihn also nie. Auch nicht in der Politik.

Eine ganz andere Seite von Jens Häußler: das Fotografieren, Hobby seit frühester Jugend. Die erste Kamera, die ihm seine Eltern schenkten, war ein ganz einfaches Gerät. Für seine erste Spiegelreflexkamera, eine Konica T4, verdiente er sich das Geld durch Jobben bei seinem Onkel. Früher habe er auch seine Bilder – zumindest in schwarz-weiß – selbst entwickelt. Für seinen aktuellen Wahl-Prospekt habe er die meisten der Bilder selbst gemacht – außer denen natürlich, auf denen er selbst abgebildet ist.

Häußler schlägt eine Seite in dem Prospekt auf, ein Bild vom Gechinger Feuersee, dem alten Löschwasserteich. "Da bin ich bereits unzählige Male mit dem Fahrrad vorbeigefahren in meinem Leben." Aber beim letzten Mal sei ihm erstmals die Spiegelung der umliegenden Gebäude im Wasser aufgefallen, die sein Foto im Prospekt zeigt. So etwas passiere ihm immer wieder. "Durch das Foto-Auge erkennt man mit einem Mal Motive, die man sonst so nie wahrnehmen würde." Absolute Glücksmomente für Häußler. "Da bin ich ein Stück weit dann in einer ganz anderen Welt."

Hm – ist das vielleicht auch eine kleine Flucht? Vorhin hatte Häußler von seiner Familie berichtet, von Pforzheim, der alten Heimat des Vaters. Der Opa und drei Onkel seien beim großen Bombenangriff auf die Goldstadt im Zweiten Weltkrieg umgekommen, die Großmutter überlebte, weil sie auswärts ihr sechstes Kind entband. Nach dem Krieg siedelte die Familie in einem Ortsteil von Mühlacker, wo auch Jens Häußler aufwuchs – und sich später seine ersten Sporen in der Verwaltung verdiente. Auch da war das Fotografieren für ihn vielleicht schon eine kleine Flucht – vor dem Schmerz der Familie.

Unerwartet feinfühlig

Jens Häußler hat das so noch nie gesehen. Widerspricht aber auch nicht. Auch seine eigene Liebe zu den USA; die Westküste dort – sein Sehnsuchtsland. Die Flitterwochen haben seine Frau und er dort verbracht. Die älteste Tochter sei gerade von einem Aupair-Jahr in Chicago zurück. Jens Häußlers eigener Vater aber saß in den USA in Kriegsgefangenschaft. Auch eine schmerzhafte Zeit. Mit der der Sohn später und heute seine Familie durch sein eigenes Reiseglück dort versöhnt? Auch dem widerspricht Häußler nicht. Der unerwartet sensible, feinfühlige Mensch Jens Häußler ist offen für solche Zusammenhänge. Was auf jeden Fall sehr offensichtlich ist: Häußler möchte solches Lebensglück bauen – schaffen; Schmerz auch heilen – in jeder Sekunde seines Lebens. Für sich, seine Familie. Aber auch für sein Gechingen, die Menschen hier.

"Es geht uns doch heute im Vergleich zu diesem Leiden früherer Generationen richtig gut." Und Bürgermeister sein von Gechingen – das bleibe auch weiterhin sein Traumjob. Sein ganz persönliches Glück. "Für das ich auch weiter absolut verlässlich und berechenbar weiterarbeiten möchte."