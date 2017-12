Gechingen "Grund zur Euphorie besteht nicht"

"Die aktuellen Zahlen sind gut, Grund zur Euphorie besteht jedoch nicht", so die Einschätzung des Bürgermeisters. Zukunftsprojekte wie Hochwasserschutzmaßnahmen mit Kosten von mehr als fünf Millionen Euro, geplante Kindergartenneubauten für mehr als zwei Millionen Euro, Ausgaben im Abwasserbereich, Investitionen in die Kläranlage und Gewerbegebietserschließungen werden die Gemeindekasse in den nächsten Jahren belasten.

Und auch die "überdurchschnittlich umfangreiche Infrastruktur" werde ihre Ausgaben erfordern, so Häußler. Der Gemeinderat billigte den Haushaltsentwurf 2018 einstimmig. Die Verabschiedung der Satzung soll am 23. Januar in öffentlicher Sitzung im Rathaus erfolgen. Dann werden auch die Sprecher der Fraktionen Gelegenheit haben, ihre Stellungnahmen zum Haushalt 2018 vorzutragen.

Einhergehend mit der Haushaltsplanung 2018 wurden die Wasser- und Abwassergebühren erhöht. Die Wassergebühr wurde einheitlich auf 2,30 Euro je Kubikmeter, die Abwassergebühr auf 3,10 Euro je Kubikmeter Schmutzwasser sowie 0,40 Euro je Kubikmeter Niederschlagswasser festgelegt. Neu kalkuliert wurden auch die Kosten für die Nutzung der Erddeponie ­"Stöcklesgrund“. Sie erhöhen sich ab 2018 von acht auf zehn Euro je angeliefertem Kubikmeter.