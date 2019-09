Gechingen Gewerbeschau lockt die Massen an

Kleiner „Geheimtipp“ des Tages, auf den schon Bürgermeister Jens Häußler in seiner Eröffnungsrede hinweisen konnte: Die Dachterrasse der Firma Dürr Optotronik – die an diesem Tag ihren 60. Geburtstag feiern konnte; und der gute Stube auf dem Dach als Café die Gäste einlud und einen unfassbar und „beneidenswert schönen Ausblick“ (Zitat Häußler) über Gechingen und das Ausstellungsgelände rund um das Gewerbegebiet Herdweg und Daimler-/Porschestraße bot. Allerdings: Es gab noch endlos viele weitere „Geheimtipps“ mehr an diesem Tag auf der Gewerbeschau zu entdecken. Bullenreiten, märchenhafte Elfen, eine Modenschau mit echter „Haute Couture“ oder auch – auf dem Stand von Gemeinde und Gemeinderat – die eventuell mögliche neue Gewerbefläche oberhalb der (gerade im Ausbau befindlichen) Kreisstraße in Richtung Sieben Tannen.

Von der hatte Bürgermeister Häußler – unter spontanen Applaus der anwesenden Gewerbetreibenden – ebenfalls bei seiner Eröffnungsrede berichtet. Denn trotz des Engagements Gechingens beim interkommunalen Industriegebiet Calw-Lindenrain, brauche der Ort künftig auch eigene Entwicklungsflächen für Gewerbeansiedlungen, weil im Lindenrain mutmaßlich vor allem größere Unternehmen zum Zuge kommen würden. Aber die Wirtschaftskraft Gechingens vor allem von den kleinen und mittleren Betrieben getragen werde – wie man ja auch gerade auf dieser Gewerbeschau beobachten könne.