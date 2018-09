Gechingen Gewerbegebiet: Mit zehn Prozent beteiligt

Ebenso wie Bad Teinach-Zavelstein wird Gechingen mit zehn Prozent an dem Gewerbegebiet, das sich auf Gemarkung der Stadt Calw befindet, beteiligt sein.

Gute Erfahrungen vorzuweisen

Gute Erfahrungen mit einem IKG habe die Stadt Calw zusammen mit Bad Teinach-Zavelstein bereits mit dem Gewerbegebiet am Würzbacher Kreuz zwischen Altburg und Würzbach gemacht, so der Calwer Stadtrat Dieter Kömpf, der in Vertretung von Oberbürgermeister Ralf Eggert im Gechinger Rathaus an der Sitzung des Gemeinderats teilnahm. Gemeinsam mit Bernhard Bührle von der Stadtverwaltung war er gekommen, um die Fragen der Gechinger Räte zu beantworten. Der künftige Industriepark, der an der Abzweigung der B 296 nach Holzbronn entstehen soll, umfasst eine Fläche von rund 21 Hektar. Die Erschließungskosten werden sich auf rund 21 Millionen Euro belaufen. Derzeit geht man davon aus, dass die Gewerbeflächen zu einem Preis von 110 Euro pro Quadratmeter angeboten werden. Da das Gebiet auf Calwer Gemarkung liegt, werden die Gewerbesteuerhebesätze der Stadt Calw zugrunde gelegt.