Gechingen Gemeinderäte reiben sich völlig verwundert die Augen

Was die Gechinger Gemeinderäte aber am meisten erstaunte – und ehrlichen Applaus gegenüber der Bauleitung abnötigte: Laut den Erläuterungen von Josef Geiger hatte das mit der Durchführung beauftragte Bauunternehmen in seiner Schlussrechnung noch einen Gesamtbetrag von mehr als 2,935 Millionen Euro (brutto) eingefordert. Nach Prüfung der Rechnungsdetails reduzierte die Bauleitung diesen Rechnungsbetrag am Ende um eben rund 800 000 Euro auf die genannten 2,176 Millionen Euro – eine Kürzung, der vom beauftragten Bauunternehmen zwar anfangs widersprochen wurde, so Geigers Ausführungen; anschließend aber ließ das Unternehmen alle gesetzlichen geltenden Fristen verstreichen, um seinen Einspruch auch fachlich zu begründen – womit, wie Geiger als auch Gechingens Bauamtsleiter Heinz Braun auf ausdrückliche Nachfrage der Räte bestätigten, die Rechnungskürzung "nach unserer Rechtsauffassung" rechtswirksam sei.