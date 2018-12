Gechingen Gechingerin ist Gesicht der Kampagne

Wie das Schicksal es wollte, beschloss Heiko Schwarz aus dem Ausschuss vor ein paar Monaten, dass es an der Zeit war, sich um den Feuerwehr-Nachwuchs zu kümmern. Bei seiner Recherche stieß er dann auf die Homepage der Landesfeuerwehrschule. Dort sind die Vorlagen für die Plakate allesamt zu finden, und das Motiv mit den vier Feuerwehrleuten vor den Fahrzeugen ist nicht das einzige. Sie wurden im Rahmen einer Baden-Württemberg-weiten Werbe-Kampagne des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration erstellt. So soll den Mitgliederproblemen der Institution entgegengewirkt werden. Es gibt nicht nur Plakate, sondern auch Banner und Flyer.

Schwarz staunte nicht schlecht, als er seine Feuerwehr-Kameradin auf den Bildern wiedererkannte. Und so kommt es, dass die Gemeinde Gechingen eine der ersten im Land ist, die an der Kampagne teilnehmen, außerdem die erste im Kreis Calw. "Ein paar Dinge, wie die Orte, können auf den Plakaten auf jede Gemeinde angeglichen werden", erklärt Schwarz. "Das alles funktioniert ganz einfach und die Plakate waren innerhalb einer guten Woche da", freut er sich. Inzwischen hängen sie unter anderem auf der Rückseite der Feuerwehr, am Sportplatz, Rewe und in vielen öffentlichen Gebäuden.

Schon mit zwölf Jahren kann man anfangen

"Mit Nachwuchsproblemen haben wir bisher noch nicht zu kämpfen", erklärt Martin Wittel, stellvertretender Kommandant. "Aber man kann nicht früh genug anfangen, dem vorzubeugen." Viele der Kameraden seien schon um die 40 Jahre alt. Natürlich sei absehbar, dass sie irgendwann austreten. "Außerdem kann die Feuerwehr immer Leute brauchen", erinnert er. "Schon mit zwölf Jahren kann man bei der Jugendfeuerwehr anfangen." Jetzt heißt es abwarten, bis die Kampagne Wirkung zeigt. Vorgestellt wurde sie übrigens erstmals am 20. Oktober diesen Jahres im Rahmen der Verbandsversammlung der Landesfeuerwehr in Tuttlingen.