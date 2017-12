Gechingen Gechinger Musiker erzählen ergreifende Geschichten

Der Einstieg in die Jugendgruppe und die damit verbundene musikalische Ausbildung beim Musikverein Gechingen ist ohne Vorkenntnisse möglich. Neben der individuellen Ausbildung am Lieblingsinstrument spielen die Anfänger von Beginn an in einer kleinen Besetzung und finden somit schnell Freude am gemeinsamen Musizieren. "Gemeinsam macht es eben mehr Spaß. Und es entwickeln sich schnell Freundschaften unter den Jugendlichen", weiß der Vorsitzende. Nach ein bis zwei Jahren wechseln die Jungmusiker dann in die fortgeschrittene Jugendkapelle, die am Samstag nach der Jugendgruppe ihr Können zeigt.

Das Jahreskonzert des Musikvereins Gechingen ist am Samstag, 9. Dezember, in der Gemeindehalle Gechingen. Der Eintritt an der Abendkasse kostet acht Euro. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 14 Jahren haben freien Eintritt. Einlass ist um 18.30 Uhr und Konzertbeginn um 19.30 Uhr.