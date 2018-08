Gechingen Gechingen war früher ein bisschen badisch

Gechingen. Damals wurde diese nach dem im Jahr davor zwischen Baden und Württemberg geschlossenen Tausch- und Kaufvertrag württembergisch. Weniger bekannt ist, dass auch Gechingen ein bisschen – und viel länger – badisch war. Zwar wurde 1534 unter Herzog Ulrich die Reformation in Gechingen eingeführt und der Ort wurde mit der damit verbundenen Säkularisierung, also dem Einzug von Kirchenbesitz, in diesem Fall des Klosters Herrenalb, württembergisch und blieb es. In dem 1963 von der Gemeinde herausgegebenen Buch "Heimat Gechingen" schreibt Karl Friedrich Eßig, dass allerdings um 1440 Württemberg den Kirchensatz an die Markgrafschaft Baden verkauft hat. Als Hintergrund deutet er an, dass die Badener mit dem Calwer Grafenhaus versippt waren. Vielleicht hat dabei auch die Nähe Liebenzells eine Rolle gespielt.

Schon 1453 verschenkte der badische Markgraf den Kirchensatz weiter und überließ ihn dem Herrenstift Baden-Baden. Das Recht umfasste einiges mehr als Geld- und Zehntgeschäfte. So war damit verbunden, den Ortspfarrer zu ernennen. Diesen schlug allerdings Württemberg vor. Der Kirchsatz-Inhaber hatte auch die Pflicht, das Pfarrhaus in einem ordentlichen baulichen Zustand zu halten. Als Gegenleistung erhielt er den halben Fruchtzehnten. Eingezogen wurde dieser von einem sogenannten badischen "Klosterschaffner".

Mesnereizehnt bleibt im Besitz des Fürstenhauses