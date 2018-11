Gechingen Gechingen ist weiterhin schuldenfrei

Die Rücklagen betrugen am 31. Dezember vergangenen Jahres noch 1,98 Millionen Euro. "Die gute konjunkturelle Lage in Deutschland setzte sich auch im Jahr 2017 fort. Insbesondere beim Steueraufkommen sowie den Zuweisungen konnte ein deutliches Plus verzeichnet werden", unterstrich Bastl. Besonders erfreulich war, dass das Gewerbesteueraufkommen 2017 rund 465 000 Euro über dem Planansatz von 520 000 Euro lag.