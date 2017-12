Gechingen Fußballer holen sich Pokal zurück

In der Besetzung Annika Schenk, Armin Zech, Bernd Petzsche, Bernd Kusterer und Oliver Polarski gingen neben dem Wanderpokalsieg auch die beiden Einzeltitel an die SFG-Ballkünstler. Auf Platz zwei folgt der Titelverteidiger mit Bernd Goller, Kalle Kindervater, Jonas Goller, Ralf Kindervater und Marco Wintergerst. Außerdem bei den Modellsportlern dabei waren Oliver Gaiser und Jörg Oswald. "Mit Hilfe der Feuerwehr", von der Uwe Sauter und Wolfgang Noller ausgeliehen wurden, schaffte der Schwarzwaldverein den Sprung aufs Siegerpodest. Weiter in der Wertung für die Wanderer waren Alexander Franke, Jürgen Frank und Jürgen Kanzleiter.

Das beste Damenteam kommt vom Reitverein, für den Cordula Hillebrand, An­drea Zoll, Pia Natterer, Evi Hall und Rebecca Böttinger die Scheiben ins Visier genommen haben. Bei den DLRG-Damen zeigten sich Kerstin Dolzmann, Katharina Kolbe, Kira Feinauer, Julia Hoffmann und Luisa Häberle als Zweite sehr treffsicher. Für die Mountainbike-Damen gab es Platz drei in der Besetzung Anja Dietterle, Lisa Horvath, Petra Schulte, Anette Schneider, Helga Sauter, Gerdi Schwob und Simone Hirzel.

Ehrenscheibe geht an Julia Hoffmann