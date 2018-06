Gechingen Für neue Formen der Beteiligung

Gechingen. "Das Jugendhaus wird gut genutzt. Wir haben einen relativ guten Zulauf, auch von Flüchtlings jugendlichen", hob Borkenstein her- vor. Schmid berichtete von den zahlreichen Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche, die immer dienstags und freitagabends ab 18 Uhr stattfinden. Es werde unter anderem gegrillt und zwei Wochen gemeinsam gekocht. Außerdem gebe es gesellige Events wie Partys, eine Weihnachtsfeier sowie Fasnetsaktivitäten. In diesem Jahr sei eine Beteiligung am Sommerferienprogramm vorgesehen. "Ich tue diese Arbeit gerne und mache auch viel Blödsinn mit, wenn er in Grenzen bleibt", berichtete die Jugendhausleiterin.

Unverbindlicheres Angebot wird gebraucht

"Es ist eine bekannte Weisheit, dass etwas besonders gut gelingt, wenn es einem Spaß macht", lobte der Gechinger Rathauschef. Er hob auch das "supertolle Angebot" hervor, dass Vereine und anderen Gruppierungen im Ort den Jugendlichen bieten. Und doch benötige man das Jugendhaus für junge Menschen, die gerne unverbindlichere Angebote wahrnehmen.