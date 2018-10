Gechingen Für demokratisches Bewusstsein

Geführt wurde die Gruppe von Birgit Kipfer, ehemals Mitglied im Landtag Baden-Württemberg, die seit einiger Zeit Vorsitzende der Stiftung "Lernort Demokratie DDR-Museum" und Sprecherin der Regionalen Arbeitsgruppe "Gegen das Vergessen für Demokratie e.V." ist.

Die gezeigten Exponate, etwa Fotos von Gefängniszellen, ein Grenzpfahl der DDR, Kalaschnikows, Uniformen der Nationalen Volksarmee, Handschellen,Verhörräumen und vieles andere mehr verursachten manchen Schauder, gar Entsetzen darüber, was das System sich ausdachte an Mitteln zur Gehirnwäsche beziehungsweise Gleichschaltung, aber auch an Folter­methoden und Bespitzelungen, um die Bevölkerung einzuschüchtern. Ein perfides Beispiel: Kinder wurden gebeten, das "Sandmännchen" des Fernsehens zu zeichnen. Malten die Kinder das "westliche" Sandmännchen, haben sie verraten, dass die Eltern das verbotene Westfernsehen anschauten. Die Folgen für die Eltern waren schlimm.

Besucher werden zum Nachdenken angeregt