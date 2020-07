Gechingen Fünf Verletzte bei Unfall auf K 4363

Gechingen - Auf der Kreisstraße 4363 zwischen Gechingen und Deufringen kam es an diesem Freitag gegen 14.30 Uhr zu einem frontalen Zusammenstoß von zwei Autos – mit vergleichsweise glimpflichem Ausgang. "Alle drei in den Unfall verwickelten Personen waren ansprechbar", sagte Einsatzleiter Jürgen Eßlinger von der Feuerwehr Gechingen und merkte an: "Die Sicherheit der Fahrzeuge ist heute phänomenal. Vor 20 Jahren wäre so ein Frontalzusammenstoß noch ganz anders ausgegangen."