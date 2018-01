Gechingen Fahrzeug überschlägt sich bei Unfall

Nach ersten Erkenntnissen war die Frau gegen 21.30 Uhr auf der K4363 von Deufringen kommend in Richtung Gechingen unterwegs. Eigenen Angaben zufolge musste sie plötzlich einem Tier ausweichen und kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab.

Der Renault überschlug sich im Grünstreifen und kam etwa 50 Meter weiter an einer Böschung zum Stillstand.

Die 34-Jährige wurde leicht verletzt. Rettungskräfte versorgten die Verletzte und brachten sie anschließend in ein Krankenhaus. Am Renault entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.