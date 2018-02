Gechingen Eßlinger kündigt Rückzug an

Gut aufgestellt

Mit der Inbetriebnahme eines neuen Löschfahrzeugs sieht er die Gechinger Feuerwehr "wieder gut gerüstet, um unseren Mitbürgern Hilfe zu leisten". Insgesamt sieht Eßlinger die Wehren im Gemeindeverwaltungsverband durch weitere Neubeschaffungen in Simmozheim und den geplanten Neubau des Gerätehauses in Ostelsheim gut aufgestellt.

Unter anderem einen Überblick über die 16 Einsätze gab Schriftführerin Maike Laich. Nach zehn Jahren trat Marcel Gehring das Amt des Jugendleiters an Marcel Müller ab. Bürgermeister Jens Häußler hob die Verdienste von Gehring hervor. Immerhin konnten in dessen Amtszeit 16 Mitglieder der Jugendfeuerwehr in den aktiven Dienst übernommen werden. Derzeit zählt die aktive Feuerwehr 47 Mitglieder, ein Dutzend Jugendliche sind in der Jugendfeuerwehr und zehn Mann in der Alterswehr.