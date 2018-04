Gechingen Erinnerung an zwei Gründungsmitglieder

Die vor mehr als einem Jahr entstandene Idee hatte der damalige Vorsitzende der Sportfreunde Gechingen (SFG), Hagen Breitling, angestoßen, und war bei der Firma Dürr auf offene Ohren gestoßen. Geschäftsführer Peter Dürrstein hat die Idee in geschichtlichem Bewusstsein vertieft. Die Vorfahren Karl und Wilhelm Dürr waren nicht nur Gründer der Firma, die heute unter dem Namen Dürr Dental AG mit Produktionsstandorte in Gechingen, Bietigheim-Bissingen und Melville (New York/USA) mit mehr als 1000 Mitarbeiter agiert. Sie waren auch Gründungsmitglieder und begeisterte Fußballer bei den Sportfreuden Gechingen. "Die enge Partnerschaft mit dem größten Unternehmen am Ort war immer sehr gut und hat heute eine historische Dimension bekommen", sagte Hagen Breitling, nachdem SFG-Vorsitzender Rouben Schwarz den Ehrengästen die Sportfreude vorgestellt hatte. "Was heute da und für viele selbstverständlich ist, haben Generationen vor uns entwickelt und geschaffen, die zum größten Teil gar nicht mehr da sind", erklärte Peter Dürrstein. Dies betreffe in Gechingen die Sportfreunde und den größten Arbeitgeber gleichermaßen, äußerte sich der Geschäftsführer.