Gechingen Eishockeyprofi nimmt sich sehr gerne Zeit

Gechingen. Dennoch konnte Bürgermeister Jens Häußler 14 Sportler im Sitzungssaal des Rathauses begrüßen. Darunter waren mit Daniel und Armin Raab, Jenny Klein, Katja Braun, Beate Köstel (Sportschützen) und Ramona Böttinger (Skirennläuferin) sechs deutsche Meister und mit Marcel Goc gar ein erfolgreichen Olympiateilnehmer.

Besonderer Stellenwert

"Die Schützen haben in der Gemeinde einen besonderen Stellenwert", sagte Häußler mit Blick auf die lange Erfolgsliste, die von Sven Lauxmann, Jonathan Hauf, Sophia Frank, Jürgen Weber, Andre Turu, Wolfgang Neumann, sowie Armin und Daniel Raab fortgeführt wurde. Aus dem erfolgreichen Gold-Team beim Liegendschießen mit Katja Braun, Jenny Klein und Beate Köstel hatten sich die zwei letzteren entschuldigt, ebenso die Skirennläuferin Ramona Böttinger. Dafür waren mit den Junioreninternationalen Jonathan Vetter (Bogenschießen) und Marcel Goc (Eishockey) zwei Sportler da, die international für Furore sorgten. Vetter hatte nicht nur die Rangliste des deutschen Schützenbundes gewonnen und sich damit für die Jugend- Weltmeisterschaft in Argentinien qualifiziert. Er hat bei dieser Weltmeisterschaft auch einen Quotenplatz für die Olympischen Jugendspiele 2018 in Buenos Aires geholt.