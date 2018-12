Gechingen Ein weiteres Stück Versorgungssicherheit

Gechingen. "Flexible und einfache Mobilität in allen Formen ist inzwischen ein Grundbedürfnis des ländlichen Raums, auch in Gechingen", sagt Bürgermeister Jens Häußler, der den flächen­deckenden Ausbau der Elektromobilität im Kreis Calw, vorangetrieben durch die Energie Calw (ENCW) GmbH, unterstützt. Daher war es für ihn klar, dass auch diese Kommune und ihre Bürger vom Angebot des Energieversorgers profitieren sollen. Mit der neuen Ladesäule in der Brunnenstraße können Gechinger nicht nur ihre Fahrzeuge aufladen. Auch das inzwischen überregionale e-Carsharing wird zukünftig in der Gäugemeinde angeboten.