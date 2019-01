Gechingen Ein Verletzter bei Brand in Bergwald

Die Feuerwehr wurde gegen 4.20 Uhr über das Feuer in der Lindenstraße informiert. Beim Eintreffen fanden die Feuerwehrleute einen brennenden Verschlag neben einem Kamin an der Hausfassade vor. Die Flammen hatten bereits auf das Dach übergegriffen, so dass die Feuerwehr die Dachhaut öffnen musste, um an die Brandnester heranzukommen.

Der Bewohner erlitt laut Polizei eine Rauchgasvergiftung und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Im Einsatz waren mehr als 50 Kräfte der Feuerwehrabteilungen Gechingen sowie Aidlingen mit Drehleiter. Der Brand war gegen 6 Uhr gelöscht, die Nachlöscharbeiten dauerten bis gegen 7.30 Uhr an.