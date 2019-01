Gechingen Ein Blumenstrauß für die "gute Seele"

Auch in diesem Jahr stehen einige Termine im Kalender. Schon am 23. März präsentiert der Gemischte Chor in der evangelischen Kirche sein Kirchenkonzert unter dem Titel "Abendlieder"; diesmal alleine, ohne Beiträge von TonArt oder anderen. An den letzten beiden Junitagen gibt es wieder das Jahreskonzert und "Maultaschenfeschd". Dabei wird auch der Jugendchor StimmBande auftreten, allerdings zum letzten Mal unter der Leitung von Karin Rittig. Sie gibt den Chor zum Ende des Schuljahres ab. Der Liederkranz sucht nach einem neuen Chorleiter für die "Kleinen". Am 27. Juli ist Schuppenfest und für den Oktober sagt Schlegel "haben wir uns etwas ganz Neues ausgedacht": Unter dem Titel "TonArt Unplugged" singen die Chormitglieder neben dem Brennkessel der Whiskybrennerei im Gechinger Industriegebiet in kleinen Gruppen, als Quartett, oder nur die Männer oder Frauen und immer a capella.

Einstimmig entlastet

Die stellvertretende Vorsitzende Bettina Schöttmer berichtete aus den Chören. "Die Chorleiter selbst haben nichts zu berichten", begann Bettina Schöttmer ihren Report. Aber das hieße nur, dass alles gut laufe und die Chorleiter "happy" seien. Die Probenbeteiligung sei gut und das Ergebnis super. "Aber", sagt sie, "das Wichtigste ist die Gemeinschaft, das gemeinsame Proben und die Freundschaft."

Schließlich gab Schriftführer Frank Wilhelm einen detaillierten Rückblick auf 2018 und Kassenwart Gabi Bauer auf ihren Kassenbericht. Das vergangene Jahr sei mit einem Einnahmenüberschuss von rund 3500 Euro zu Ende gegangen. Somit läge das Gesamtvermögen des Vereins bei mehr als 33 000 Euro. Dafür gab es einen besonderen Applaus und der Vorstand wurde einstimmig entlastet.

Der Abend endete, wie könnte es auch anders sein, mit einer weiteren Gesangseinlage. TonArt bewies sein Können mit einer mehrstimmigen Version des Liedes "Lemontree".