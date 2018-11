Gechingen Dreistündiger Frontalangriff auf Lachmuskeln

Die Ehe ist ein Workshop, sinniert die eine: "Der Mann ist beim Work und die Frau geht shoppen." Die andere hat erkannt: "Eine Frau muss immer so viel Geld ausgeben, dass sich ihr Mann keine zweite leisten kann." Und Viagra für Frauen findet sich beim Juwelier. Im Publikum sitzen die Familien der beiden Knaller-Frauen, deren Zungen so unglaublich locker sitzen, wenn sie erst mal in Fahrt sind. "Net alles wörtlich nemma, was i sag" entschuldigt sich Doris bei einer schlüpfrigen Pointe lachend Richtung Sohn. Diesem habe sie Höflichkeit und Anstand beigebracht als Kind, denn er wisse: "Ein Gentleman ist man, wenn man eine schwangere Frau sitzen lässt." Petra sucht nach einem Spruch, den sie ihrem Gerhard zum 60. mitgeben kann: "Oben fit und unten dicht, mehr wünsch‘ ich dir fürs Alter nicht." Kommt auf jeden Fall beim Publikum bestens an. Dieses hat genartionenübergreifend einen Heidenspaß an den Geschichten, die das Leben schreibt und die die beiden ganz cool agierenden Schwertgoschen neu sortieren sowie die darin enthaltene Komik gnadenlos aufdröseln. Jürgen Weber vom veranstaltenden Verein Sportfreunde Gechingen wertete es als Kompliment an Verein und Gechinger Publikum, dass "Dui do on de Sell" die Premiere ihres auch mit Lokalcolorit gewürzten Programms im Heimatort von Doris feiern. "Wir möget sie so, weil sie so authentisch und echt sind." Das sieht auch das Publikum so: Diese wie auch die zweite Vorstellung am 14. Dezember am gleichen Ort waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft.