Gechingen Der frühe Kampf einer Frau gegen Willkür und Unterdrückung

Die kämpferische Frau stammt aus Böckingen bei Heilbronn und gehört dem "Neckartaler Haufen" der aufständigen Bauern an. Sie erlebt, wie ihr im Roman fiktiv erfundener Bruder bei einer Jagd schwer verwundet wird und vom Truchsess von Waldburg keinerlei Hilfe erfährt. Außerdem müssen die Handwerker und Bauern in jener Zeit gnadenlos schuften und hohe Abgaben zahlen. "Göttliche Gerechtigkeit, das ist das Ziel, für das es sich zu kämpfen lohnt", lässt Ludwig seine Protagonistin immer wieder sagen.

Der Autor stellt in seinem Roman, die Schwarze Hofmännin als spirituell geprägte, weise Frau dar, was die aus Sicht der herrschenden Männer geschriebenen Akten in den Archiven so allerdings nicht immer hergeben.

Eine Frau, die in einer Zeit gegen die Obrigkeit aufbegehrt als dies selbst für Männer ungehörig war, könne nur des Teufels sein. Sie wird deshalb ganz bewusst angeschwärzt und soll angeblich sogar den toten Grafen von Helfenstein in Streifen zer- schnitten und mit seinem Fett ihre Schuhe eingestrichen haben. Margarete Renner, genannt die Schwarze Hofmännin, kämpft gegen Willkür und Unterdrückung.

Zweifellos verfremdete Vita, aber Einblicke in Lebenswelt

Sie träumt von einem Leben in Würde, Freiheit und Gerechtigkeit. Ihre Hoffnung auf eine bessere Zukunft musste die mutige Revolutionärin jedoch aufgeben, als nach der Schlacht bei Böblingen im Mai des Jahres 1525 die Bauern vernichtend geschlagen und hart bestraft wurden.

Die Zuhörer lernen nicht nur eine ungewöhnliche, jedoch zweifellos verfremdete Vita einer besonderen Frau kennen. Sie werden mitgenommen in die Zeit des Umbruchs vom Mittelalter in die Neuzeit und erleben Einblicke in die Lebensweise der Menschen in der damaligen Zeit.

"Alles ist ausverkauft", freut sich Marieke Henriques von der Volkshochschule Calw (VHS).

Wie Norbert Jensen vom Arbeitskreis Heimatgeschichte des Schwarzwaldvereins Gechingen im Gespräch mit unserer Zeitung sagte, könne er sich gut vorstellen, dass derartige Gemeinschaftsveranstaltungen mit der VHS künftig öfter angeboten ­werden.