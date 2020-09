Gechingen Corona weckt Sehnsucht nach der Natur

Zwei Frauen sind die treibende Kraft der Gruppe, die Ende März 2019 aus der Taufe gehoben wurde: Marlene Mörk­ und Annette Klink-Stürner. "Schon viele Jahre war Marlene Mörk als Naturschutzwartin im Schwarzwaldverein engagiert. Durch ›Fridays for Future‹ war ein neues Bewusstsein in Sachen Klima- und Naturschutz gereift und es entstand der Wunsch, in einer eigenen Gruppe in der Gemeinde konkret etwas zu tun", schildert Letztere die Anfänge des neuen Projekts innerhalb der Gechinger Ortsgruppe des Schwarzwaldvereins. "Annette Klink-Stürner wollte aktiv im Naturschutz etwas tun und kam auf mich zu. Ich fand die Idee sehr gut, eine aktive Gruppe zu bilden. Man kann viel mehr erreichen, wenn andere mitmachen. Diese aktive Gruppe besteht nun seit dem 29. März 2019", erläutert die Naturschutzwartin.

Ziele und Aufgaben sind es den beiden aktiven Naturschützerinnen zufolge, Schutzprojekte in der Gemeinde Gechingen anzuregen und umzusetzen. Mörk sagt dazu: "Wir wollen der Bevölkerung den Naturschutz näher bringen und das Bewusstsein für die Natur stärken. Wir wollen Projekte zur Verbesserung der Natur in unsere Gemeinde bringen".